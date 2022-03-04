وزارة الاقتصاد: القمح والطحين في السوق يلبي احتياج المواطنين وعملية التوريد مستمرة

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، "إن مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي احتياج أبناء شعبنا، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق بالرغم من الاضطرابات في هذه الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة".

وأضافت الوزارة في بيان وصل وطن نسخة منه "وجهنا الموردين الفلسطينيين لتنويع أسواق الدول المنتجة للقمح وزيت الذرة وبعض السلع الأساسية للحفاظ على المخزون التمويني السلعي، وقد تم رفع درجة التنسيق والاتصال مع مختلف البلدان المنتجة لتوريد السلع الأساسية منذ بدء الأزمة".

وأشارت الوزارة، إلى الجهود التي استطاعت بموجبها اجتياز اضطراب عمليات الإمدادات في توريد السلع الأساسية خلال الحظر العالمي لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتمكنت تأمين احتياج المواطنين من المخزون التمويني الذي لم يتأثر بهذه التداعيات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع خاصة الطحين وبقية السلع الأساسية ولا داعي لتخزينها تحت أي ظرف، مؤكدة في الوقت ذاته ان الحالة الراهنة لا تستدعي القيام بسلوكيات استهلاكية غير مبررة.

وحذرت الوزارة التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالاسعار أو الامتناع عن بيع المواطنين من السلع، وسيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين، داعيه المواطنين الابلاغ عن اي مخالفة في السوق عبر الرقم المباشر 129.