الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و 797 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 7، ضواحي القدس 3، طوباس 6، طولكرم 9، جنين 15، رام الله والبيرة 27، نابلس 14، الخليل 15، بيت لحم 7، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 275، مدينة القدس 415".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 4، ضواحي القدس 2، طوباس 6، طولكرم 35، جنين 34، رام الله والبيرة 20، نابلس 58، الخليل 13، بيت لحم 8، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1100، مدينة القدس 550".



وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتا وفاة في مدينة القدس، حالة واحد في الخليل، حالة واحدة في ضواحي القدس، 3 حالات في بيت لحم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 133 مريضا، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.