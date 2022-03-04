30 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية

وطن: قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الجمعة في انفجار ضخم استهدف مسجدا شيعيا بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وأفاد إعجاز خان المسؤول الكبير بالشرطة الباكستانية لوكالة رويترز للأنباء بأن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا.

وقال الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح".

وذكر إعجاز خان المسؤول الكبير بالشرطة الباكستانية أن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا.