إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت المصادر "، بأن المواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة، في باب الزاوية وشارع الشهداء، تنديدا بتوسعة الحاجز العسكري المقام على مدخل الشارع، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت أمس على توسعة محيط الحاجز العسكري، بنقل المكعبات الاسمنتية مسافة 50 مترا باتجاه منطقة باب الزاوية، بهدف زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم في تلك المنطقة الحيوية، التي تمثل مركزا تجاريا يقصده الآلاف من داخل المحافظة وخارجها.