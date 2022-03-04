استئناف الرحلات الجوية بين "تل ابيب" والامارات

وطن: قالت سلطات الاحتلال انها اتفقت مع الإمارات على ترتيب أمني يتيح لشركات طيران الاحتلال استئناف جدول رحلاتها الكامل إلى دبي.

كانت أزمة تخص الترتيبات الأمنية للطيران قد اندلعت، وهددت تدفق الطائرات المباشرة بين تل أبيب ودبي، والتي كانت من ثمار اتفاق التطبيع عام 2020، الذي ساهم في زيارة مئات الآلاف من المستوطنين الى دبي.

الخلاف على الأمن في مطار دبي دفع الجانبين لتقليص الرحلات، وكانت كل الرحلات ستتوقف بحلول الثامن من مارس/آذار في آخر مهلة قدمتها تل أبيب.

من جانبه، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي التوصل لاتفاق مع النظراء الإماراتيين؛ حيث قال: "تم الاتفاق على مبادئ عمل وترتيبات أمنية مشتركة ستتيح لشركات الطيران معاودة الطيران إلى دبي بانتظام".

وأشادت شركة طيران العال الإسرائيلية بالقرار، وقالت إنها ستعود فوراً لتسيير ثلاث أو أربع رحلات يومياً إلى دبي.

وسبق أن عبَّر جهاز الأمن الإسرائيلي من قبل عن جوانب قلق لم يعلنها بالتفصيل تتعلق بالترتيبات في مطار دبي الدولي.

كانت شركة العال وشركتين أصغر تسيّران أيضاً رحلات لدبي قد قالت إن من بين القضايا توفير علامات أمنية كافية للعاملين كي تتمكن من تسيير الرحلات وفقاً الجداول الكاملة للرحلات.