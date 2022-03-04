5 وفيات و275 إصابة كورونا جديدة في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 1147 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 275 إصابة جديدة.

في حين، فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58.

ولفتت إلى تعافي 1100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة أنه بذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 247113، وإجمالي الحالات النشطة 8520، وإجمالي المتعافين 236658، وإجمالي الوفيات 1935.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 665837 شخصا.