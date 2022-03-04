عقل أبو قرع يكتب لوطن: يوم المرأة العالمي... والتأثير في الحياة العامة!!

في ظل الاحتفال بـ "يوم المرأة العالمي" في الثامن من اذار، فإن من التجارب العملية الناجحة والمستدامة التي تم ويتم تطبيقها من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على سبيل المثال، كجمعية نسوية فاعلة في مجال الارتقاء بالمرأة الفلسطينية، تعمل في هذا المجال منذ عقود، هي تجارب نجاح مشاركة المرأة في الحياة العامة، من خلال إنشاء وبشكل قاعدي ما يعرف بمجالس الظل للنساء الفاعلات أو اللواتي عندهن الرغبة في المشاركه في الحياة العامة، ويحتجن الى رعاية او حاضنة أو بناء قدرات.

ومجالس الظل هي مجالس مرادفة للمجالس المحلية المنتخبة فعليا، حيث يتم بناء قدرات النساء وبشكل متكامل في مجالس الظل ومن خلال تحديد الاحتياجات والاولويات من هذه المجالس، ومن أجل التحضير للانخراط في الحياة العامة، ومن الامثلة الناجحة في هذا الصدد، هي الانتخابات المحلية التي تمت في شهر كانون الاول من عام 2021، حيث من ضمن 49 امرأة ترشحن من مجالس الظل، فاز 40 اي بنسبة نجاح حوالى 82%، وهي نسبة مرتفعه بكل المقاييس.

وفي الغالب يتم الاحتفال في الثامن من اذار من كل عام، من خلال التركيز على موضوع توعوي واحد أو اكثر، وفي العادة ما يتم ذلك من خلال رفع الشعارات أو حشد التجمعات أو إلقاء الكلمات أو التأكيد على مواقف أو تنفيذ أجندة مطلوبة، سواء على مشروع أو برنامج او اتفاقية مع مانح أو جهه شريكة، أو كجزء من خطة استراتيجية أو غيرها، مع اغفال التركيز على أمثلة عملية ناجحة ومستدامة مثل تجربة مجالس الظل، او على آليات تحقيق إنجازات المرأة بشكل عملي يمكن البناء عليه أو تطويره.

وبشكل كان ويكون له تأثير في الحياة العامة وبمختلف جوانبها السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات أو الحياة السياسية والفوز وتحقيق الانجازات، أو الجوانب الاقتصادية من خلال تنفيذ وبشكل مستدام مشاريع ناجحة وتحقق عائد متواصل، أو في الجوانب الاجتماعية من خلال الحد من الفقر والعنف وتنمية التواصل أو حتى في الجوانب البيئية والتغيرات المناخية والتي هي الاطار الذي يتم الاحتفال من خلاله بيوم المرأة العالمي في 2022، من خلال التوعية والتخطيط والاستعمال العقلاني للمصادر الطبيعية التي تتحكم بها أو تستعملها النساء بشكل اساسي مثل المياه والارض والطعام والنفايات وصحة الاطفال وما الى ذلك.

ومن أجل نجاح تمكين المرأة وبشكل مستدام بالتالي التأثير في الحياة العامة بمختلف جوانبها، يجب أن يتم العمل مع النساء ومن خلالهن ومن خلال البيئة الحاضنة لهن ومن خلال برامج تنبع من واقعهن واحتياجاتهن واولوياتهن والعوامل الذاتية التي تناسبهن، بعيدا عن الشعارات الكبيرة، أو الاجندة المستوردة، أو محاولات التقليد أو الاقتداء بنماذج لا تتناسب مع ظروفهن أو تطلعاتهن، وربما هذا ما يفسر عدم نجاح الكثير من البرامج والاعمال في احداث التغيير المطلوب رغم العمل في هذا الصد لسنوات طويلة،

حيث لم يتم إحداث التغيير المطلوب وبالتالي الأثر المستدام الذي تم التخطيط له، هذا رغم البرامج العديدة وفي مختلف جوانب الحياة، وخلال سنوات متراكمة، ورغم النشاطات وحملات الإعلام والضغط والمناصرة، ورغم تزاحم الممولين وتنوع الأجندة والجهات المانحة، الا أن هناك أمور أو قوانين أو ظواهر أو أوضاع لم تتغير، وبعضها ربما تغير بشكل سلبي أو عكسي، رغم الجهود التراكمية من العمل من أجل تغييرها خلال سنوات طويلة.

وفي ظل الاحتفال السنوي بـ " يوم المرأة العالمي"، فإن العمل مع المرأة سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات القاعية أو الجهات الرسمية، من المفترض أن يكون على الارض وبشكل تشاركي، ومن خلال المتابعة التي تتطلب كذلك الذهاب الى الحقل او الى موقع العمل، وملاحظة ما يتم تطبيقه من خلال المشروع وبشكل منطقي ترابطي من تحت الى فوق فيما يتعلق بنوعية ومستوى النتائج، والأهم هو ملاحظة جودة المعلومات من حيث دقتها، وتوقيتها، وما ينقصها، والمتابعة تعني التواصل مع الجهات المنفذة من خلال تبيان الخلل والنواقص ومقترحات التطوير او التصحيح.

وفي ظل يوم المرأة العالمي، من المفترض التركيز على الفئات الاكثر احتياجا من النساء، وهذا الوضع ينطبق بشكل أكثر وضوحاً على المرأة الريفية الشابة والتي الاكثر حاجة الى الدعم والاحتضان والتغيير، وهي التي تقود وبنجاح تعاونيات متنوعة، حيث من المعروف ان المجتمع الفلسطيني بكافة تجمعاته هو مجتمع فتي أو مجتمع شاب، وهذه الفئة الضخمة من فئات المجتمع العمرية من المفترض ان تأخذ زمام المبادرة وتشارك وتؤثر في الحياة العامة، من حيث المساهمة في إحداث التغيير في موازين القوى في البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أي في تحسين الأحوال والوصول الى الإمكانيات والمصادر والفرص والتمكين وبشكل مستدام.