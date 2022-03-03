رغم إنخفاض معدلات الإصابة بكورونا.."الصحة الإسرائيلية" تحذّر من متحوّر جديد

وطن: حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من تفشي متحور جديد من فيروس كورونا يسمى BA2.

وأشارت إلى أن ارتفاعًا طرأ خلال الأيام الماضية على نسبة الاصابة بهذا المتحور، موضحةً أن هذه السلالة معدية أكثر من سابقاتها، مما قد يؤدي الى إزدياد معدلات الإصابة.

في المقابل، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية" إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس، حيث تم تسجيل 999 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، و8,280 إصابة يوم أمس الأربعاء.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل حالتي وفاة في الساعات الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020 إلى 10,239 وفاة. وانخفض عدد المصابين بالحالات الحرجة إلى 510 مصابين منهم 190 مصابًا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.