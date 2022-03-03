الاحتلال يهدد المقدسي عوض السلايمة بالإبعاد إذا واصل الاعتصام في "الشيخ جرّاح"

وطن: هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الناشط المقدسي عوض السلايمة بالإبعاد عن مدينة القدس نهائيا، إذا واصل اعتصامه في حي "الشيخ جرّاح".

وقال السلايمة إن قوات الاحتلال استدعته للتحقيق إلى ما تسمى "غرف 4" في مركز الاعتقال والتوقيف المعروف باسم "المسكوبية" غربي القدس، بتهمة التحريض في حي الشيخ جراح، وهددته بإبعاده عن مدينة القدس نهائيًا إذا واصل اعتصامه في الحي.

وأكد السلايمة أن تهديد قوات الاحتلال له لن يثنيه عن أداء واجبه الوطني تجاه أبناء حي الشيخ جرّاح، مشددا على أن النشطاء سيمضون في اعتصامهم حتى إزالة مكتب عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير من الحي.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت محيط عائلة سالم لحماية المتطرف بن غفير منذ أكثر من عشرين يومًا.