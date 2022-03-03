"الظاهرية" يفوز على "مركز طولكرم" في دوري المحترفين

وطن: حقق "شباب الظاهرية"، مساء اليوم الخميس، فوزًا صعبًا على "مركز طولكرم" بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، في افتتاح مباريات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح عميد مخارزة التسجيل للظاهرية في الدقيقة (34)، ورغم لعبه بعشرة لاعبين منذ مطلع الشوط الثاني بعد طرد لاعبه مهند أبو شرخ بالبطاقة الحمراء، إلا أن "الظاهرية" نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة (65) عبر لاعبه محمد فودة الهدف الثاني في الدقيقة (65)، قبل أن يقلص محمد الشيخ علي النتيجة لمركز طولكرم في الدقيقة (82).

وبهذه النتيجة رفع "شباب الظاهرية" رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتًا، في حين تجمد رصيد "مركز طولكرم" عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.

وتتواصل مباريات الأسبوع السابع عشر، يوم غد الجمعة، حيث يلتقي "شباب الأمعري" مع "ثقافي طولكرم" على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ويلعب المتصدر "شباب الخليل" مع "مؤسسة البيرة" على استاد هواري بومدين في دورا.

وتختتم مباريات الأسبوع يوم بعد غد السبت، حيث يلتقي "جبل المكبر" مع "هلال القدس" في "ديربي مقدسي" على استاد فيصل الحسيني، ويلعب "شباب السموع" مع "مركز بلاطة" على استاد هواري بومدين، ويواجه "طوباس" "إسلامي قلقيلية" على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.