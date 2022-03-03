اشتية يبحث مع المفوض العام للأونروا العجز المالي الذي تعانيه الوكالة وتأثيره على استدامة عملها

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، ومستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية في الوكالة رونالد شتينغر، الوضع المالي الصعب الذي تواجهه "الأونروا" وما تعانيه موازنتها من عجز مالي.

وأطلع رئيس الوزراء لازاريني، خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في رام الله، على الجهود الفلسطينية الرسمية في حشد التمويل اللازم للوكالة الدولية من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية لا سيما مجالي التعليم والصحة، والإغاثية الطارئة لأبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم.

كما أطلع اشتية المفوض العام على ما تقدمه الحكومة في المخيمات الفلسطينية بتناغم مع جهود "الأونروا" في سبيل توفير حياة كريمة للاجئين، منها دفع فاتورة الكهرباء ومشاريع البنية التحتية ودعم موازنات اللجان الشعبية وغيرها.

وقال اشتية: "نعمل بشكل مشترك لضمان استمرارية برامج الأونروا، واستدامتها كمؤسسة دولية يستفيد منها أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، حتى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين".

من جانبه، أكد لازاريني أهمية التنسيق المتواصل مع جميع المؤسسات الفلسطينية، لحشد الدعم المالي لمواصلة عمل "الأونروا" واستدامتها.