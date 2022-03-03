ولي العهد السعودي: لا ننظر إلى "إسرائيل" كعدو بل كحليف محتمل

وطن: قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، إن بلاده لا تنظر إلى "إسرائيل" كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، ردا على إمكانية أن تحذو المملكة حذو الإمارات في إقامة علاقات مع "إسرائيل".

وأوضح بن سلمان: "إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك (لم يحددها)".

وأضاف: "كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى. إنهم يملكون الحق كاملًا في القيام بأي شيء يرونه مناسبًا للإمارات".

وتابع: "أما بالنسبة لنا فإننا نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، دون تفاصيل أكثر.

وكانت دولة الاحتلال توصلت إلى اتفاقيات تطبيع في عام 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع دولة الاحتلال.

ويرفض الفلسطينيون التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، ويعتبرونه "طعنة" في قلب القضية الفلسطينية.

(الأناضول)