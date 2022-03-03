الاحتلال يعتقل مواطنا بادعاء الاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن بحزما

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الخميس، مواطنا في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بادعاء الاشتباه بأنه نفذ عمليتي الطعن في قرية حزما، اليوم وأمس، وأصاب مستوطنين بجروح.

واعتبر جيش الاحتلال، في بيان، أن إصابة المستوطن الذي وصل إلى حاجز حِزما قرب القدس المحتلة، صباح اليوم، تعرض للطعن "على خلفية قومية".

وبحسب البيان، فإن المستوطن تعرض للطعن، في القسم العلوي من جسده، لدى دخوله إلى محل تجاري في قرية حزما.

والمستوطن في مطلع الأربعينيات من عمره، وصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا بجروح متوسطة.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس. وكان مستوطن آخر أصيب، أمس الأربعاء، طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة ملابسات الحادثة والدوافع.

(عرب 48)