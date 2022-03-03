وزارة الصحة: 15 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 42، جنين 24، طوباس 5، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 20، بيت لحم 11، قلقيلية 4، الخليل 12، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315، مدينة القدس 410".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 54، جنين 36، طوباس 9، طولكرم 6، سلفيت 7، نابلس 76، بيت لحم 24، قلقيلية 21، الخليل 29، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1200، مدينة القدس 515".



وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالتان في الخليل، 3 حالات في بيت لحم، حالة في جنين، حالتان في رام الله والبيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 133 مريضا، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.