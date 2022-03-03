غزة: 6 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1285 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان صحفي لها، أنه يوجد 95 حالة بحاجة لرعاية طبية في المستشفى، فيما يبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

وبيّنت أن العدد الاجمالي التراكمي للمصابين يبلغ 246838 إصابة، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 9350 حالة. لافتة إلى أن عدد حالات التعافي بلغت 235558 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 1930 حالة.