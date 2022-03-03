اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

وطن: دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة الصوحة في جنين، فجر اليوم الخميس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وأكدت كتيبة جنين، أنها تمكنت من استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال في منطقة خلة الصوحة كانت تكمن لاستدراج المقاومين والاشتباك معهم.

وقالت كتيبة جنين في تصريح صدر عنها: " في محاولة فاشلة وخيبة جديدة لجيش العدو وقواته الخاصة حيث قام الجيش بدخول لمدينة جنين بتعزيزات كبيرة تم نشرها بمحيط المخيم ونشر قوات ووحدات خاصة بهدف استدراج مجاهدينا للاشتباك معهم إلا ان مجاهدينا كانوا متيقظين حيث تمكنت مجموعة من المجاهدين من استهداف قوة لهم في خلة الصوحة حاولت التسلل وتمكنت ايضاً مجموعات حزام النار بالاشتراك مع كتيبة جنين من استهداف قوات الاحتلال ومناوشتهم في منطقة جبل أبو ظهير".

قالت مصادر محلية، بأنه خلال الاشتباكات العنيفة، حلقت طائرة مروحية وأخرى استطلاع تحلق في سماء مخيم جنين.