المعارك تتواصل في أوكرانيا قبيل جولة ثانية من المفاوضات اليوم

وطن- في اليوم الثامن للحرب في أوكرانيا، تتواصل المعارك على محاور مختلفة، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، فيما هرب مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أسبوع.

وبعد أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا، قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد صباح اليوم الخميس، بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وأكد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد التي كانت موسكو أعلنت منذ الصباح سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة على تطبيق تلغرام إن "المحتلين (الروس) موجودون في كل شوارع المدينة وهم خطرون جدا".

بدوره، أعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، أنه تحادث في مقر البلدية مع عسكريين روس لم يسمهم.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "العدو لم يحقق هدفه في الاستيلاء على ماريوبول والوصول لحدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أوكرانيا خسرت نحو 10% من قدراتها العسكرية، بينما خسرت روسيا 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا.

ودوت صفارات الإنذار فجر اليوم الخميس، في العاصمة الأوكرانية، ونقلت وسائل الإعلام أن انفجارا كبيرا هز وسط العاصمة.

وأفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء أكثر من 142 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 شباط/فبراير الماضي.

بالمقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي قوله، اليوم الخميس، إن مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم نحو الدول المجاورة، منذ بدء الحرب.