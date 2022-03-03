الطقس: منخفض جوي شديد البرودة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تتأثر البلاد اليوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وعاصفا ومغبرا احيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين اليوم الخميس من شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، والانخفاض الحاد على درجات الحرارة.