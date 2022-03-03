ميساء جيوسي تكتب لوطن: المعايير الفاضحة

لست أعلم ما هي الحالة التي تنتابني الآن وأنا أتابع على شاشات العالم بلا استثناء تعاطف "الشعوب الغربية المتحضرة" مع الشعب الأوكراني في الأزمة الحالية.

في البدء لا يقلل هذا من تعاطفي مع المظلومين والمقهورين أيا كان مكانهم، ديانتهم، أو انتمائهم. لكن ما يشعرني بالغضب حد الغثيان بأنني ودون رغبة مني عدت لعام 1987 عندما كانت الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وكنت حينها طفلة صغيرة حفرت مشاهد الانتفاضة في عقلي ووجداني. لازال أنفي يذكر رائحة الغاز، حرفية معرفة نوع الرصاص في المظاهرات. القدرة على تمييز نوع المركبة العسكرية القادمة.

القدرة على سرعة الاحتماء بشجرة هنا أو صخرة هناك إن إفرغ جندي ساخط على ضحيته نارا من كل حدب وصوب. ولازالت في الذاكرة أحدى أيام الدراسة الصعبة وفي ذات اليوم الذي لن أنساه ما حييت دخل الجنود بعدتهم وعتادهم شارع المدرسة الإبتدائية التي كنت أرتادها، وبدأوا بإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع داخل المدرسة من الخارج.

لازال مشهد الهروب الكبير للطالبات من فصل لآخر في عقلي لا يغيب، ومشهد إغماء مدرسة الرياضيات التي تكور بطنها في شهره السادس على الأرض، و هلع الطالبات، وصخب الجنود يصرخون بلغة عربية اغتصبوها كما اغتصبوا الأرض "يلا روخ من هون"؟ لم أستيقظ يومها سوى على صوت سيارة الإسعاف التي نقلتني لمستشفى المدينة حيث تم إسعافي ومجموعة كبيرة من زميلاتي ومر اليوم بعدد من الشهداء والجرحى لم يلتفت لهم أحد، لم يتعاطف معهم أحد، لم تحرك دموع أمهاتهم وأطفالهم أحد، ولم يهب لنجدتهم أحد ونعت الفلسطيني بالإرهابي ونعت المحتل بالديمقراطي الذي يستحق كل الدعم من المجتمع الغربي المتحضر.

اليوم وبعد ايام من الحرب على أوكرانيا يقف العالم غاضبًا متسائلا عن الحق والخير والعدالة ودموعهم تسيل للاجئين "البيض، أصحاب العيون الملونة" على حد تعبير الصحافة الغربية، بينما في فلسطين ومنذ عقود طال عددها لا زالت البيوت تسقط على رؤوس الأطفال وألعابهم المحطمة في القدس وجنين وخان يونس ولا زال المحتل يسرح ويمرح على أجساد الأطفال ويقهقه على صرخات الثكالى ولا زال الشتات يلتهم ملايين اللاجئين في بقاع الأرض ... كثيرة هي المشاهد التي تطفوا على سطح الذاكرة المنهك، لكن لا صفحات تتسع لمعاناة الأطفال في مقارعة الظلم وازدواجية المعايير التي كانت واضحة ولكنها أصبحت فاضحة.