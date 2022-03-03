قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت بلدات وقرى مختلفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الشاب نصر مبروكة شقيق الشهيد ادهم مبروكة "الشيشاني"، بينما اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابتين بالرصاص الحي، بالإضافة لاعتقال الأسير المحرر صهيب ثابت من بلدة بيت دجن شرق المدينة .

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة جنين، طالت اسرى محررين عُرف منهم الأسير المحرر فتحي العتوم، والأسير المحرر ثائر علاونة، والأسير المحرر مؤمن طوقان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفرراعي في المحافظة واعتقلت الأسير المحرر عماد الاشقر ومحمود ملحم .

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة ابو شخيدم في محافظة رام الله محمد شادي، وامير أبو الظاهر، وليث الشريف، واحمد سهيل .

وفي محافظة رام الله أيضا اعتقلت قوات الاحتلال نصار البرغوثي ومحمد عطيوي من بلدة كوبر.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر عيسى العروج، وياسر عطا الله .

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت الشاب محمد اللداوي. كما اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة الخليل عبد الكريم القواسمي وصالح احمد العمور.