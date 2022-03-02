مستوطنون يقتحمون حي "الشيخ جرّاح"

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، حي "الشيخ جرّاح" في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال.

واقتحم عشرات المستوطنين حي "الشيخ جرّاح"، وتجمعوا قرب منزل عائلة سالم، تلبيةً لدعوة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، الذي طالب والمستوطنين حكومة الاحتلال بتثبيت سيادتهم في حي "الشيخ جراح" وترحيل المقدسيين منه.

وتصدى أهالي الحي والمتضامنون معهم لاقتحام المستوطنين باطلاق الصافرات وترديد الأناشيد الوطنية ردًا على الهتافات العنصرية للمستوطنين.

ويشهد الحي اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال منذ أكثر من 19 يومًا.