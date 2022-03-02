بيسكوف: روسيا سترد على العقوبات عبر فرض عقوبات مضادة

وطن: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن روسيا سترد على العقوبات، عبر فرض عقوبات مضادة.

وأكد بيسكوف على أن خطوة روسيا تأتي لتقليل الضرر الناجم عن الإجراءات التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي.

وأوضح بيسكوف أن هناك إجراءات معينة ذات طبيعة معادية تحاول زعزعة سلامة اقتصادنا وتقويضه، لافتاً إلى أنّ روسيا ستتخذ إجراءات من شأنها أن تساعد في تقليل المخاطر والعواقب.

وأكد في هذا السياق على ضرورة التصرف بحزم مدروس وواضح"، رداً على الإجراءات غير الودية وغير المسبوقة من قبل الغرب

وفي جانب آخر أكد المتحدث باسم "الكرملين" أنّ مستوى دعم سياسات الرئيس فلاديمير بوتين "مرتفع جداً"، وهو ما يعطي "القوة للرئيس"، مضيفاً في حديثٍ للصحافيين: "نعلم أن مستوى تأييد قرارات الرئيس مرتفع للغاية. نشعر بذلك في نداءات المواطنين، في كلمات الدعم، وفي الإجراءات الملموسة".

وتابع: "لقد رأينا رد فعل البرلمانيين لدينا حتى قبل الاعتراف بالجمهوريات، والتي تمثل من نواح كثيرة مرآة لمجتمعنا. بالفعل، مستوى الدعم للرئيس مرتفع".

المصدر : بوابة الهدف