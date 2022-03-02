اغلاق مؤسسة بيت اللقاء بعد استضافتها المستوطن المتطرف يهودا غليك

وطن قررت محافظة بيت لحم إغلاق جمعية بيت اللقاء في بيت جالا لمدة اسبوع، الى حين استكمال التحقيق فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمه، مطالبة أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

وقالت مصادر محلية ان قوات مشتركة من الاجهزة الامنية توجهت الى المؤسسة لتنفيذ القرار.

وكانت المؤسسة قد استقبلت المستوطن المتطرف يهودا غليك، ووفد من السائحين الألمان.

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وادانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إستقبال رئيس جمعية بيت اللقاء في بيت جالا جوني شهوان، للمتطرف الصهيوني يهودا غليك زعيم منظمة "هاليبا" المتطرفة.

وقالت اللجنة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان هذا الاستقبال ياتي في الوقت الذي يواجه أبناء الشعب الفلسطيني انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة المسيحية والاسلامية في القدس، ليخرج علينا البعض والذي لا يمثل الشعب الفلسطيني لاستقبال متطرفين صهاينة على أراضي دولة فلسطين، ضاربين في عرض الحائط كل القيم الوطنية.

واكدت اللجنة على أنها وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات القانونية في دولة فلسطين ستتخذ الاجراءات اللازمه تجاه المؤسسة، ولن تتوانى أو تستهين تجاه أمثال هذه التصرفات التي تمس بكرامة أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يواجه الإحتلال دفاعا عن أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية.