الإغاثة الزراعية تنفذ مبادرة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والبشرية في قلقيلية

وطن: نفذت الإغاثة الزراعية بالتعاون مع المجلس المحلي ولجنة الحماية المجتمعية مبادرة مجتمعية للحد من تفاقم التهديدات والمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية في العزب الغربية التي تضم عزبة سلمان وعزبة المدور وعزبة جلعود وعزبة الاشقر، حيث تم تركيب اعمدة كهربائية ومصابيح موفرة للطاقة.

وجاء تنفيذ المبادرة استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي التي صوت عليها أعضاء لجان الحماية المجتمعية والمجلس المحلي بهدف الحد من المخاطر الليلية على المواطنين سواء المشاة او السائقين تحديدا من المخاطر المتمثلة في خطر الحيوانات الضالة والبرية وخصوصا الخنازير ومن خطر الاحتلال وجنوده والمتسكعين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "الاستراتيجية المحلية لحماية حقوق وكرامة السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال ، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين وحماية الاطفال والحد من مخاطر الكوارث " الممول من وكالة اكسترامادورا من خلال جمعية التعاون من أجل السلام الاسبانية ACPP،المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مركز الإرشاد النفسي و الاجتماعي للمرأة ومجموعة الهيدرولوجيين .