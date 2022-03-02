مؤسسة في بيت جالا تستضيف المستوطن المتطرف يهودا غليك وتزعم عدم علمها بهويته

رام الله - وطن: نظمت مؤسسة "بيت اللقاء" في مدينة بيت جالا، لقاء تطبيعيا شارك فيه المستوطن المتطرف، النائب السابق في الكنيست الاسرائيلي ورئيس منظمة "هليبا" المتطرفة يهودا غليك، الذي يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بصورة دائمة فضلا عما يعبر عنه من مواقف وتصريحات عنصرية.

ونشر يهودا غليك على صفحته على الفيسبوك صورة شخصية تجمعه مع القس جوني شهوان من مؤسسة "بيت اللقاء" وهما يبتسمان، كما ونشر صورة جماعية مع شهوان وسياح من ألمانيا.

وقال غليك بانه زار المؤسسة لـ "التحدث إلى 50 سائحًا ألمانيًا في بيت لحم في مؤسسة بيت اللقاء، ومع القس جوني، عن منظمة اسرائيل للارامل والايتام الصغار، ومؤسسة شالوم القدس" لكن القس شهوان نفى لـ"وطن" علمه بشخصية المستوطن غليك.

وقال شهوان ردا على استفسارات "وطن" حول سبب استضافة غليك في المؤسسة، وفحوى الاجتماع بانه لا يعرف هوية ايهود غليك.

وقال الاب شهوان "كانت لدينا في المؤسسة مجموعة من السائحين الألمان منذ اربعة ايام، وقد جاء لديهم ضيف، لا اعلم من هو ولا هويته".

وحول استفسار عن عدم معرفة غليك، واذا ما كان عرف على نفسه خلال اللقاء، قال شهوان بأنه قام ببداية اللقاء مع الوفد بتقديم نبذة عن المؤسسة للوفد الألماني، ومن ثم غادر الجلسة، وقام بعدها "هذا الضيف- يقصد غليك-" بالحديث مع الوفد.

وعن الصور التي جمعت الاب شهوان مع ايهود غليك، دون معرفة من هو، قال شهوان بان "شخصا من الوفد طلب منه التقاط صور معه، فقام بذلك، وهو لا يعرف هذا الشخص".

واحتد القس شهوان على سؤال مراسل "وطن" حول كيف يمكن لمؤسسة يجري فيها لقاء مثل هذا، ويتم التقاط صور مع شخص ما تستضيفه دون ان تعرفه، حيث طلب انهاء الاتصال.