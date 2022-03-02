"مصلحة السجون" تركب أجهزة لعد الأسرى دون علمهم

وطن: كشفت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال، تستعد لتركيب أجهزة إلكترونية تجري مسحاً لمن يقيمون في الزنزانة، وعدّ الأسرى الفلسطينيين دون علمهم.

وقال موقع "واللا" العبري، إن "النظام التكنولوجي الجديد، سيساعد السجانين في عدّ الأسرى بهدوء أثناء تواجدهم بالزنازين في جميع الأوقات والظروف الجوية، دون شعورهم بذلك.

وتصل نسبة دقة النظام 100%، حتى في الظلام، وبوجود الأسرى تحت الأغطية والبطانيات، وفقاً للموقع.

وأشار إلى أن مدة العد في كل زنزانة ستستغرق 30 ثانية، وكل زنزانة تحتوي على 10 أسرى.

ونقل الموقع عن حارس أمن في سجن جلبوع، يدعى شير موشيه، خوفه عند إجراء فحص في الليل.

وبحسب "واللا"، أصدرت إدارة السجون مناقصة لتزويدها بنظام إلكتروني لعد الأسرى، بعد نجاح ستة فلسطينيين في 6 أيلول/سبتمبر الماضي من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع شديد التحصين، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، ليُعاد اعتقالهم لاحقا.

وتُحصي مصلحة سجون الاحتلال الأسرى عدة مرات يومياً؛ للتأكد من عدم وجود حالات هروب، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.