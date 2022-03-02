500 معتمر يغادرون معبر الكرامة

وطن: غادر 500 معتمر من مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، معبر الكرامة إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، وهي الرحلة الثالثة لهذا العام.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي، إن المعتمرين وصلوا صباحا مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين في إدارة المعابر والحدود بمدينة أريحا، حيث سهلت شرطة المعبر سفرهم.

وأضافت، أن تسهيل سفر المعتمرين يجري بشكل منفصل عن سفر المواطنين المغادرين والقادمين بشكل اعتيادي عبر استراحة أريحا.