وصول عدد من الطلبة الذين تم اجلاؤهم من اوكرانيا الى أريحا

وطن: وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة أريحا، عدد من الطلبة الفلسطينيين، الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا عبر الحدود الأوكرانية البولندية.

وكان في استقبال الطلبة لدى وصولهم إلى أريحا، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك وطاقم خلية الأزمة في الوزارة، والادارة العامة للمعابر، وقيادة الشرطة والاجهزة الامنية المختلفة، وسط حضور اهالي وذوي الطلبة من محافظة الخليل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن إجلاء ما يزيد عن 111 طالبًا ومواطنًا من أوكرانيا منذ الاثنين وحتى اليوم، منهم 38 مواطنًا وطالبًا إلى بولندا، بمن فيهم طلبة من القدس المحتلة، و31 إلى سلوفاكيا وصولًا إلى المجر، و42 إلى رومانيا.

(المصدر- وفا)