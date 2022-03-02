النيابة العامة تقرر تشريح جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة

وطن: قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، نقل جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل إلى معهد الطب العدلي في أبو ديس، للتشريح، وتوثيق جريمة إعدامه، لملاحقة الاحتلال دوليا.

وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن عددا من الأطباء الفلسطينيين سيشاركون في تشريح جثمان الشهيد أبو عفيفة؛ لتوثيق جريمة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس برصاص الاحتلال على مدخل بلدة بيت فجار شمال الخليل، لملاحقته دوليا.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت بالأمس جثمان الشهيد أبو عفيفة لساعات قبل أن يتم تسليمه لطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم، حيث تم نقله الى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ومن المقرر تشييع جثمانه في مسقط رأسه عصر اليوم بعد اتمام عملية التشريح.

واتهمت عائلة الشهيد ابو عفيفة، قوات الاحتلال بإعدام ابنها بدم بارد، حيث لم تكن هناك أية أحداث تذكر، آملين بأن يكون هناك متابعة دولية لوقف سياسة الاعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال.