الأهلي يسحق فاركو ويتصدر الدوري المصري

وطن: اقتنص فريق الأهلي فوزاً مهماً على حساب مضيفه فاركو برباعية لهدف مساء الثلاثاء بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز بكرة القدم.

وقدم الأهلي بداية مميزة أسفرت عن 3 أهداف متتالية نزلت كالصاعقة على لاعبي فاركو، وبدأت الأهداف الحمراء عن طريق محمد شريف في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني بالدقيقة السابعة، ثم أضاف "أفشة" الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في الدقيقة 13.

وسجل فاركو هدفاً بالدقيقة 17 عن طريق لاعبه أحمد صغير، ولكن أصحاب الأرض كافحوا حتى النهاية أملاً في تقليص النتيجة والعودة للمباراة، إلا أن حسين الشحات أطلق رصاصة الرحمة بهدف رابع في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني إلى 25 نقطة، متصدراً ترتيب الدوري، وتجمد رصيد فاركو بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي عند 15 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى، فاز البنك الأهلي على الجونة بهدفين لواحد، وتعادل مصر المقاصة مع الإسماعيلي بهدفين لمثليهما.