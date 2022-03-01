مستوطنون يقتلعون 45 شتلة زيتون شرق سلفيت

وطن: أقدم مستوطنون على اقتلاع ما يقارب 45 شتلة زيتون تعود ملكيتها للمواطن زياد جميل عبد الرازق من بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وقال المواطن عبد الزارق إن "المستوطنين قاموا باقتلاع وتخريب حوالي 45 شتلة زيتون عمرها سنتان بمنطقة (النصبة) شمال شرق البلدة مقابل مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين." وبيّن أن مساحة الأرض خمسة دونمات، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، مشيرًا إلى أنه تم اقتلاع وتكسير ما يقارب 15 شجرة زيتون من قبل المستوطنين في نفس الأرض الشهر الماضي.

بدوره، بين محافظ سلفيت عبد الله كميل أن محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية المختصة تتابع عن كثب تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق أهلنا في المحافظة، مؤكدًا الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم بشتى الوسائل المتاحة، مشددًا على ضرورة الاستمرار بزراعة الأرض واستصلاحها لمواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة والهادفة لسرقة المزيد من الأراضي لصالح التمدد الاستيطاني.

وأشار كميل إلى أن محافظة سلفيت وبالتعاون مع وزارة الزراعة وبعض الجهات المعنية ستقوم بزراعة أكبر عدد ممكن من أشجار الزيتون في الأراضي التي يتم الاعتداء عليها في بلدات وقرى المحافظة.