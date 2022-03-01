"الخارجية": جريمة إعدام الشهيد أبو عفيفة إرهاب دولة منظم

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشاب عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال والتي تعكس وحشيته وعنصريته في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل واستباحة حياتهم وأرضهم ومستقبل أبنائهم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واعتبرتها إرهاب دولة منظم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بموافقة ومباركة المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

كما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.