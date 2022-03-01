الأردن تسجّل 14 وفاة و6520 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة و6520 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13849 وفاة و1638228 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 19.42%، بعد إجراء 33572 فحصًا.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 77950، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 694 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4687245، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4376285.