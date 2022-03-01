الاحتلال يعتقل 3 شبان ويقمع وقفة تضامنية مع الأسرى في باب العامود

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب إياد أبو سنينة من باب العامود بالقدس المحتلة، بعد قمع تظاهرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وذكر شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التضامنية مع الأسرى، بينهم شبان وفتيات، كما اعتدت على الشاب أبو سنينة خلال اعتقاله وطرحته أرضا.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الوقفة بالضرب بالهراوات، واعتدت على المارة بالمكان وأبعدتهم بوحشية عن باب العامود.

ونظمت وقفة تضامنية اليوم على مدرجات باب العامود بالقدس المحتلة، رفع خلال المشاركون صورا وشعارات منها" يا أسرانا يا أبطال انتوا شعلة النضال"، ورددوا هتافات نصرة للأسرى والمسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا من مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، واقتادته الى باب الاسباط.

فيما اعتقلت القوات اليوم الأسير المحرر محمود الترياقي من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد اقتحامه وتخريب محتوياته.