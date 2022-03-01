غزة: "الأونروا" تفصل 13 موظفًا.. والاتحاد يعلن خطوات احتجاجية

وطن: كشف اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة الوكالة أوقفت عقود 13موظفًا.

وأوضح، الاتحاد في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ الموظفين الموقوفين عن عملهم هم أخصائيو سمعيات وبصريات ونطق ويعملون وفق عقود (LDC) مشددًا على أنّ هذا الإجراء يأتي في ظل الحاجة الماسة لهم خاصة لعلاج الطلاب الذين يحتاجون خدمات طارئة في هذه المجالات.

وأكد الاتحاد أنّ "التلاعب في أرزاق الموظفين خط أحمر" لافتًا إلى أنّ الإجراء جاء في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد تثبيت 750معلمًا دفعة، وتحويل عقود موظفي (LDC) إلى عقود ثابتة وفق اتفاقية موقعة منذ 2017، وحل العديد من القضايا.

وأشار الاتحاد إلى أنّه تواصل إدارة "الأونروا" بغزة من أجل إبقاء الموظفين على رأس عملهم إلا أنها أصرت على فصلهم، وإيقاف هذه الخدمة عن أبناء اللاجئين.

وعليه، طالب الاتحاد المفوض العام لـ(الأونروا) بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات.

كما قرر تنظيم عدّة فعاليات احتجاجية يوم غدٍ الأربعاء وهي كالآتي:

*تعليق العمل في جميع المدارس التابع للوكالة، يوم غد الأربعاء، ومغادرة المعلمون والأذنة والطلاب في آخر ساعة من الدوام، مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور، على أن يبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد.

*تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 7:30صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحاً.

*تعليق العمل في جميع عيادات الوكالة ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات والتسجيلات ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب صحة البيئة آخر ساعة من الدوام ومغادرة أماكن عملهم.

*تعليق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 10:30صباحاً حتى 11:30صباحاً على أن يعتصم المعلمون والطلاب في أماكن عملهم.

*تنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لجميع موظفي(LDC) من الساعة 8:30صباحاً وحتى الساعة 1:00ظهرًا.

المصدر: بوابة الهدف