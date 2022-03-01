رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث النرويجي التحضير لاجتماع المانحين القادم

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، تحضيرات اجتماع المانحين القادم، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات اجتماع المانحين الذي عقد في أوسلو، والعمل على تسريع تنفيذ ما تبقى بالتنسيق مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين.

ودعا اشتية لضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيساهم في حل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

ووضع رئيس الوزراء الضيف في صورة جهود الحكومة في إدارة الازمة المالية التي نواجهها بأقل الموارد المتاحة، بالإضافة إلى العمل على إعداد أجندة للإصلاح المالي والإداري والنهوض الاقتصادي.

من جانبه، أطلع هينسين رئيس الوزراء على تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده في بروكسل في آيار القادم، مؤكدا ضرورة إنجاحه.