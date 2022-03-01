جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تُطلق حاضنة دعم المُرشحات للانتخابات المحلية

وطن: أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الأحد الماضي، حاضنة دعم المُرشحات للانتخابات المحلية 2022. تهدف هذه الحاضنة الى دعم ومساندة النساء المُرشحات للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2022، المُزمع عقدها في السادس والعشرين من شهر آذار مارس المقبل.

وتتكون الحاضنة من خبراء وخبيرات في المجال القانوني والإعلامي وايضاً فيي مجال الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية. كما تتكون الحاضنة ايضاً من اعلاميين/ـات وفنيين وفنيات في مجال اعداد وتطوير المحتوى ومؤثرين ومؤثرات على السوشيال ميديا وفي المجتمع الفلسطيني ككل.

وقالت مديرة برنامج المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. سمر هواش عن الحاضنة: "نظراً للتمييز والتحديات التي تواجهها النساء المُرشحات، سواء فترة تشكيل القوائم أو أثناء الحملات الانتخابية أو بعد الفوز، جاءت فكرة تشكيل حاضنة داعمة لقدرات النساء في المراحل المختلفة من العملية الانتخابية وما بعدها".

يُذكر أن الخط المجاني للحاضنة، والذي عن طريقه يمكن الاستفادة من الاستشارات المذكورة أعلاه، هو 1800606060، وهو خط مفتوح طوال الوقت لتقديم الدعم والمساندة للمُرشحات العزيزات. تأتي هذه الحاضنة ضمن أنشطة مشروع تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في انتخابات الحكم المحلي الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.