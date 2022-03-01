إصابة مصور صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

وطن: اصيب عدد من المواطنين بينهم مصور صحفي، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وقد اصيب المصور الصحفي عبد المحسن شلالدة برصاصة مطاطية خلال المواجهات وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.



و اندلعت المواجهات بعد مسيرة تأييد واسناد للاسرى في سجون الاحتلال، انطلقت من أمام ملعب الحسين بن علي في شارع عين سارة، وهتف المشاركون الذين مثلوا فعاليات وقوى وطنية، هتفوا بشعارات مؤيدة وداعمة للاسرى، ومنددة بحكومة الاحتلال وسياساتها ضد الاسرى في سجون الاحتلال.