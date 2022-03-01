قوات القمع تقتحم قسم 22 في سجن عوفر

وطن: اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال ، اليوم الثلاثاء، قسم 22 في سجن "عوفر"، واعتدت على عدد منهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن وحدات القمع اقتحمت قسم 22 في سجن "عوفر"، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بين الأسرى والسجانين.

وأشارت الهيئة إلى نقل عدد من أسرى الجهاد الاسلامي للزنازين في سجن عوفر.

وينفذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابًا عن الطعام ليوم واحد؛ ردًّا على الإجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة السّجون بحقهم.

ويأتي يوم "النفير والغضب" بالسجون بالتوازي مع فعاليّات تشهدها الضفة الغربية اليوم، إسنادًا للأسرى وخطواتهم النضالية.