“البيدر” تدين قيام الاحتلال بإصدار اخطارات بوقف العمل في ثلاثة منازل شرق يطا جنوب الخليل

وطن: دانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان لها أدلت به المديرة التنفيذية للمنظمة، قيام الاحتلال بتوجيه اخطارات بإيقاف العمل في ثلاثة منازل قيد الانشاء في خربة أم قصة بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا .

وأكدت مدير عام المنظمة مرام هواري في بيانٍ وصل " وطن " نسخة منه على ان هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي بكل بفروعه بالإضافة لمناقضتها لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب في عام 1949، إذ يفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال.

وأوضح البيان أن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يحظر على المحتل توطين مستوطنيه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة.