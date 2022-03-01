غزة: تسع حالات وفاة و 188 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الثلاثاء تسجيل تسع حالات وفاة و 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 644 فحصا مخبريا خلال إلى 24 ساعة الماضية .

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل تسع حالات وفاة ، ليرتفع العدد الى 1916 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 233158 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 246105 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11031 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 116، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 657151 شخصا.