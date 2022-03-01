كتيبة جنين بسرايا القدس: "قوات الاحتلال وحواجزه لم تعد ولن تكون بأمان وسيرى ذلك"

وطن: هددت سرايا القدس- كتيبة جنين، بتصعيد مقاومتها للاحتلال وقالت في بيان عقب استشهاد الشابين شادي خالد نجم وعبد الله الحصري، في عملية نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم الثلاثاء بأن "العــدو المجرم وقواته وحواجزه ودورياته العــسكرية لم تعد ولن تكون بأمان وسيرى ذلك".

وأضافت في بيانها أن "دماء الشهيديين عبد الله وشادي هي وقود لثورتنا وجهادنا ضد العدو الصهيوني" مؤكدة انها لن تتخلى عن سلاحها مهما اتسعت جرائم الاحتلال.

واشادت بتصدي المقاومين لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، مشيرة الى انها ستقوم لاحقا بنشر تفاصيل مواجهتهم جنود الاحتلال وتصديهم له.