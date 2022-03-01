القوات الروسية تواصل مساعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى

وطن- واصلت القوات الروسية في اليوم السادس للحرب، سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، دون ان يسجل تغيير دراماتيكي كبير على مجريات الحرب.

وبالتزامن مع المعارك والحشود العسكرية الروسية الضخمة التي تقترب من كييف، كانت انطلقت مفاوضات بين طرفي الصراع في بيلاروسيا، في حين عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بناء على قرار مجلس الأمن.

وسجلت اشتباكات متقطعة في المناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.

وبثت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لما قالت إنه تدمير رتل عسكري روسي يبعد عن كييف نحو 60 كيلومترا.

ووصل الجيش الروسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وأعلن رئيس إدارة الدولة الإقليمية في سومي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف صاروخ لوحدة عسكرية في أوختيركا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية بدأت هجوما في خيرسون، وتتقدم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.

وأضافت الوزارة في بيان "نفذنا غارات جوية على أرتال الدبابات والمدرعات الروسية في منطقة تشيرنيهيف وقرب بيرديانسك".

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن روسيا قصفت المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ 113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر، كما واتهمت كييف القوات الروسية باستخدام "قنبلة محظورة".

وواصلت الدول الغربية الإعلان عن تقديم المزيد من السلاح لاوكرانيا.