الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن:شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما سلّمت شابًا بلاغًا لرماجعة مخابراتها.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنّت حملة مداهمة وتفتيش واسعة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتقلت 11 شابًا، وهم، "محمد الطل، عادل اشنيور، محمود اشنيور، شاكر اشنيور، يوسف الخطيب، علاء حرب، ومحمد التخمان".

وطالت الاعتقالات المحرر محمد أبو عادي من كفر نعمة غرب رام الله، والمحررة ياسمين شعبان، والمحرر عماد أبو الهيجا من جنين، والشاب علاء أبو السعود من بيت فوريك شرق نابلس.

كما واعتفلت عضو إقليم حركة فتح في بلدة زعترة شرق بيت لحم رائد دنون (47 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه

وسلّمت قوات الاحتلال، الشاب أحمد العنابي من حي "سطح مرحبا" بالبيرة، بلاغًا لمراجعة مخابراتها.