الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في ثلاثة منازل قيد الإنشاء، في خربة أم قصة، بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال مدير المدرسة الأساسية المختلطة في خربة أم قصة بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا يوسف البسايطة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت الخربة، وأخطرت بوقف العمل في ثلاثة منازل قيد الانشاء تعود ملكيتها للمواطنين ناجح محمد عبد طعيمات الكعابنة، وعلاء مصطفى طعيمات الكعابنة، ومحمد حماد الكعابن