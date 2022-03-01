استشهاد عبد الله الحصري وشادي نجم في مخيم جنين

وطن: أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم، عن استشهاد مواطنين وإصابة ثالث بجروح متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت الى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.

وأضافت أن الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت اسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك.

وأفادت المصادر ذاتها باستشهاد الاسير المحرر عبد الله الحصري (22 عاما) من مخيم جنين، واصابة شابين آخرين بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن والرأس، وتم إدخالهما لغرف العمليات في احدى مستشفيات المدينة.

ونعت كتيبة جنين ابنها الشهيد عبد الله الحصري الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح خاضه مع جنود الاحتلال في المخيم

واعلنت مصادر امنية وطبية، فجر اليوم، عن استشهاد الشاب شادي خالد نجم (١٨ عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، في مخيم جنين.