الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب

وطن: أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة ستتحمل مسؤولية عواقب ما تفعل.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، ستتحمل الأطراف الأوروبية المتورطة في تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، قد أعلنت أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.

وقالت: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".

(سبوتنيك)