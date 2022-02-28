تسجيل 21 وفاة و8234 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 وفاة و8234 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13835 وفاة و1631708 إصابات.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 20.76 بالمئة، فيما وصل عدد الحالات النشطة حاليا إلى 82095 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 98 حالة، وعدد الحالات التي غادرتها 142 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 713 حالة.