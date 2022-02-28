أوكرانيا: جندي في جيش الاحتلال يقاتل ضد الجيش الروسي، ومقتل إسرائيلي في كييف

وطن: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال مساء اليوم الإثنين، مقتل إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في العاصمة الأوكرانية في أعقاب محاولته مغادرة كييف نحو الحدود الغربية بسيارته.

وأوضحت القناة 13 العبرية أن الإسرائيلي الذي قتل كان في قافلة سيارات تحاول الهروب من العاصمة الأوكرانية إلى مولدوفا وانحرفت عن مسارها لتمر من إحدى البلدات تسيطر عليها القوات الروسية التي هاجمت القافلة بإطلاق نار.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان أصدرته مساء اليوم الإثنين، "تحدث مدير دائرة الإسرائيليين في الخارج مع زوجته الموجودة حاليا في أوكرانيا مع أطفال المتوفى، وتلقى والداه اللذان يعيشان في إسرائيل هذه الأنباء الصعبة".

وفي وقت سابق دعت حكومة الاحتلال، الإسرائيليين الذين يتواجدون في أوكرانيا لمغادرتها، مشيرةً إلى محدودية قدرتها على ضمان سلامتهم في حالات الطوارئ في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية نشرت اليوم مقابلة قصيرة مع جندي في لواء جفعاتي، في جيش الاحتلال الإسرائيلي، انضم إلى الأوكرانيين في الحرب ضد الجيش الروسي في قلب كييف.