مستوطنون يعتدون على عائلة خلال تواجدها في أرضها ببلدة كفر الديك

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، على عائلة المواطن ناجح حرب أثناء تواجدها في أرضها ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن حرب إن مستوطنين هاجموهم أثناء تواجدهم في أرضهم الواقعة بمنطقة خلة القمح وأجبروهم على مغادرتها، كما اعتدوا على غرفة زراعية، مشيرا إلى أنه ليس الاعتداء الأول في المنطقة المستهدفة من قبل المستوطنين.

وفي السياق ذاته، حطم مستوطنون محتويات غرفة زراعية ثانية تعود ملكيتها للمواطن حسن الشنار في منطقة عرارة بالبلدة.

من جانبه، دعا محافظ سلفيت عبد الله كميل المواطنين إلى عدم ترك أراضيهم المستهدفة من قبل المستوطنين، مشددا على أهمية تواجدهم الدائم فيها بشكل جماعي وعدم إعطاء المجال للمستوطنين الذين يمارسون إرهابهم المنظم ضد كل ما هو فلسطيني.

وأكد كميل أن محافظة سلفيت ومؤسساتها المختصة تتحرك على كافة المستويات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في المحافظة.

(وفا)